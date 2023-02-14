Microsoft выпустит “смертоносное обновление” для своего браузера

Microsoft навсегда отключит Internet Explorer на компьютерах с Windows 10 14 февраля 2023 года. Об этом пишет The Verge.

Microsoft объявила о прекращении работы Internet Explorer и замене его на Edge в июне 2013 года. Microsoft Edge будет окончательно выведен из эксплуатации с новым обновлением. Браузер по-прежнему будет работать под управлением Windows 10 China Government Edition или Windows 10 LTSC. Однако технология MSHTML из браузера Internet Explorer и технологии движка Trident по-прежнему будут работать в специальном режиме в Microsoft Edge. Компания пообещала продолжить поддержку режима IE как минимум до 2029 года.Microsoft пыталась “похоронить Internet Explorer” в течение почти 8 лет.