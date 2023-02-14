“Мысли разбежались”: жена сопроводила Газманова в последний путь

Его песни “Эскандрон”, “Морячка”, “Никто, кроме нас” и другие культовые хиты отечественной эстрады помнят и любят по всей день. Старшее поколение знает почти все строчки песен наизусть, а современная молодежь уважают Олега Газманова как артиста с большой буквы.

Помогает по жизни певцу его жена Марина, которая, к слову, моложе мужа на семнадцать лет. Верная муза дарит музыканту силы на творчество каждый день. На днях артист признался, что за 71 год совершил не мало романтических подвигов правда пока вспоминал их “мысли разбежались”, но все-таки один поступок запомнился ему больше всего.

Так, ровно год назад Олег Газманов отправился в Париж вместе со своей возлюбленной, для которой он собственно и устроил романтическое путешествие. Супруга, можно сказать, сопроводила артиста в последний путь за границу, ведь в октябре прошлого года исполнитель хита “Морячка” попал в черный список и лишился возможности ездить в ряд стран.

“Как выяснилось, это было практически в последний раз, потому что я собрал все санкции, какие есть”, — цитирует артиста Пятый канал.

Кажется, что патриота Олега Газманова это не сильно расстраивает. В браке с Мариной певец с 2003 года, и с каждым днем любят друг друга сильнее. Супруги уж точно найдут, где устроить романтический отдых и без других стран.