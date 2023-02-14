 

“Половина”: Мать пережившего ампутацию Костомарова раскрыла правду об оставшейся части его тела

14.02.2023, 16:59, Разное
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Вся Россия переживает за жизнь прославленного фигуриста, который находится в больнице с начала января. Туда он поступил с пневмонией и гриппом, после чего олимпийского чемпиона положили в реанимацию, а также подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Близкие Романа Костомарова предпочли не комментировать его состояние, поэтому поклонникам приходится узнавать информацию из прессы.

А журналисты сообщают ужасные новости. Так, на прошлой неделе появилась информация о том, что спортсмен пережил ампутацию: он якобы лишился левой ступни, а также пятки и нескольких пальцев на правой ноге. А сегодня в СМИ появились данные о том, что экс-партнер Татьяны Навки по льду потерял кисти рук.

Видимо, родственники устали от постоянного мелькания имени Романа Костомарова в прессе, ведь молчание прервала его мать. Валентина Николаевна раскрыла правду об ставшей части тела ее знаменитого сына. Во-первых, она дала понять, что руки спортсмену не ампутировали. Так что, данные сообщения со ссылкой на источник оказались ложью. При этом по поводу операции на ногах женщина не сказала ни слова.

“И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации”, — приводит слова Валентины Николаевны “Царьград”.

Стоит отметить, что жена фигуриста недавно заявила, что информацию о состоянии в праве раскрывать только он сам. По ее словам, если Роман Костомаров захочет что-то рассказать, то обязательно это сделает.


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