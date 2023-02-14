 

Простая вода за счастье: потерявшая все беглянка Пугачева ютится с детьми к крохотном домике

14.02.2023, 16:58, Разное
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Звездное семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина* уже почти год проживает на чужбине. Артисты вместе с детьми уехали из России в Израиль, как бы не согласившись с решением властей о начале СВО. На деле же некогда популярный комик перепрофилировался в политолога и все это время пытается выехать за счет дешевых заявлений.

Концерты Максима Галкина* давно из юмористический переросли в аналитические. Сегодня шоумен в одиночку обеспечивает семью и удовлетворяет доходы супруги, поэтому ему приходится плыть по течению и заявлять все то, что от него хочет услышать благодарный западный зритель.

Алла Пугачева денег не зарабатывает. Более того, они лишилась и бизнеса, и недвижимости после бегства с родины. Сегодня Народной артистке России приходится ютиться в крохотной квартирке вместе с двумя детьми. Разумеется, размеры израильских апартаментов нельзя сопоставить с размерами замка звезд в подмосковной деревне Грязь.

Возможности взаимодействовать с друзьями и бывшими педагогами у Лизы и Гарри уже нет – они теперь ходят в израильскую школу. Зато у наследников звездной четы появилось много свободного времени – у безработной мамы тоже. Теперь они могут много играть вместе.

К слову, Максим Галкин*, оставшийся без доходов после отмены концертов в пострадавшей от землетрясения Турции, тоже решил вспомнить о детях. После длительных уговоров поклонников он выложил в социальные сети видео с наследниками.

На кадрах видно, как Лиза и Гарри счастливо играют с двумя бутылками воды в небольшой комнате. Пытаются подбросить емкости так, чтобы они встали на донышко. Алла Пугачева комментирует происходящее, оставаясь за кадром.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом


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