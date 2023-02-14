 

Поступила срочная информация о госпитализированном Борисе Щербакове

14.02.2023, 16:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Две недели назад Бориса Щербакова срочно доставили в больницу. Артист угодил в реанимацию. Его состояние оценивалось как среднетяжелое. Вскоре актера перевели в стационар. Как стало известно позднее, у Бориса Васильевича были последствия простуды.

Сегодня появилась новая информация о госпитализированном Щербакове. По словам актрисы Татьяны Бронзовой, которая приходится Борису Васильевичу женой, его уже выписали из больницы. Об этом же пишет РИА ФАН. Так что поклонники могут больше не переживать за здоровье 73-летнего артиста.

Напомним, в день госпитализации Щербаков должен был принять участие в спектакле “Свободная пара” в ДК “Выборгский” в Санкт-Петербурге. Тогда на место уже прибыли многие из актеров и помощников. Однако постановку все же пришлось перенести на другую дату.

Борис Щербаков является народным артистом России и лауреатом Государственной премии СССР. Его можно увидеть в таких фильмах, как “Я служу на границе” (1974), “Долгие версты войны” (1975), “С любимыми не расставайтесь” (1979), “Легенда №17” (2013), “ев Яшин. Вратарь моей мечты” (2019), сериале “Сыщики” и других кинолентах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11.22 / Мыло, маски и даже кремы: как использовать омолаживающие свойства куркумы в домашней косметологии и делать из нее разные уходовые средства

30.01.23 / Эксперты рассказали о современных методах лечения бесплодия

13.02.23 / Ветеран ЦРУ рассказал, что Чебурашку придумали в Лэнгли для пропаганды педофилии

09.10.22 / Мнение: Мытьё с будильником, психпомощь для немцев и волна банкротств в Германии

02.07.22 / Мнение: 5 букв коварного Запада

19.12.21 / Чего возмущаетесь-то? – Личное мнение

29.05.22 / Мнение: Мы убили и расчленили вашего лидера. Извините

05.04.22 / “Есть факты мошенничества”: Байдена раскритиковали в Конгрессе США

02.08.21 / Кэти Перри, Орландо Блум, Хайди Клум, Тина Кунаки и другие гости гала-вечера в Италии

26.05.21 / Матера привлекает еще 43 миллиона долларов, чтобы превратить управление жилым домом в SaaS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика