 

Современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году – Собянин

14.02.2023, 16:57, Разное
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Электродепо планируется запустить до конца 2023 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Современные составы выйдут на “зеленую” ветку в 2024 году, уточнил градоначальник. По его словам, полное обновление подвижного состава займет несколько лет.

“Крайне важно обеспечить комплексное обслуживание для каждого поезда метро. Именно поэтому уделяем пристальное внимание строительству таких объектов”, – подчеркнул Собянин.

В Братееве появится крупнейший в России комплекс по обслуживанию и ремонту поездов метрополитена. Он будет состоять из нового депо “Южное” и действующего “Братеево”, куда будут поступать на ремонт все поезда столичной подземки.

После этого расширят еще одно электродепо на Замоскворецкой линии – “Сокол”, сообщил мэр. Собянин заявил, что это позволит перевести туда на ночной отстой большинство составов “зеленой” ветки.

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 11 электродепо. В скором времени в эксплуатацию введут депо “Нижегородское”. Еще три объекта активно строятся, добавил мэр.

В декабре прошлого года в столицу поставили еще 48 современных вагонов “Москва-2020”. Они будут обслуживать Большую кольцевую линию метро (БКЛ).

Протяженность Московского метрополитена за 11 лет выросла в полтора раза. Построено 195 километров линий, открыто 100 станций.


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