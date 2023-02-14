 

Избитый Джиган поставил точку в вопросе о разводе с Самойловой: Кто сказал, что будет легко?

14.02.2023, 16:57, Разное
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Несколько месяцев Джиган и Оксана Самойлова вместе с детьми находились за границей. Лишь недавно семейство вернулось в Москву. Пока супруги проводили время в других странах, они в ежедневном порядке публиковали фото и видео в соцсети. Но как только рэпер и бизнесвумен оказались в столице, они перестали выходить на связь с поклонниками.

Вскоре в Сети появились фотографии с избитым Джиганом. Люди заметили, что у рэпера множество синяков. Подбитым оказался и глаз. Самойлова тем временем активно тренировалась в спортзале и не комментировала произошедшее с ее супругом. Так появились слухи о том, что в семье снова не все гладко. Некоторые посчитали, что муж и жена находятся на грани развода.

Джиган едва ли не вышел из себя, когда узнал, что за его спиной стали судачить о возможном разводе с Самойловой. “А кто сказал, что будет легко? Да, кстати, я просто лечу все травмы”, – сообщил рэпер, отметив, что в его семье все хорошо. Так он поставил точку в вопросе о разводе с Оксаной. А травмы, к слову, появились у артиста после поединка на ринге.

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей – трех дочерей и одного сына. В декабре супруги сыграли пышную свадьбу после 10 лет брака.


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