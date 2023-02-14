 

На шесте: Невестка-стриптизерша предъявила пикантные подробности жизни с сыном Королевой

14.02.2023, 16:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Два года назад семейство певицы увеличилось. Архип Глушко познакомил родителей со своей возлюбленной Анной Волынкиной (она же Мелисса Фокс). Выбор сына озадачил россиян. Дело в том, что у спутницы молодого человека не самое лучшее прошлое. Она занималась стрептизом, но познакомившись с семьей Наташи Королевой бросила это занятие. К слову, сам Тарзан с подробным прошлом настаивал на этом.

Сейчас Мелисса начинающий визажист, ее тепло приняла будущая свекровь. Но, видимо, окончательно бросить старые привычки ей не удалось. В своем микроблоге в день всех влюбленных девушка предъявила видео-поздравление с пикантными подробностями жизни со щавельным наследником. Мелисса смонтировала ролик с кадрами совместной жизни. На одном из видео сын Королевой крутится на шесте вместе со своей спутницей.

“Люби меня так сильно, как только сможешь, а я тебе клянусь, что буду тоже” – под эти строчки влюбленные целуются, обнимаются и крутятся на пилоне.

“14 февраля это не просто праздник, это день двух сердец. И в жизни есть только одно счастье: любить и быть любимой. Люблю тебя”, – подписала видео избранница Глушко.

Напомним, что наследник Наташи Королевой предложил своей возлюбленной руку и сердце еще весной 2021 года. Пара даже съехалась вместе, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10.20 / Андрей Малахов и другие гости открытия пространства Alina Pinsky Gallery

09.01.22 / Врач назвал связанный со сном признак дефицита витамина D

23.03.21 / В кино хоррора я фанат — теперь сам Дракула мне брат

06.09.21 / Выручка музея русской водки выросла на 2000% после введения «пушкинских карт»

28.06.22 / Как избавиться от высыпаний от солнцезащитного крема: минеральная основа, ниацинамид

21.09.21 / Тупые ножи и фольга для запекания: небезопасные предметы на нашей кухне (и что делать, чтобы “обезвредить” их)

01.03.22 / «Детская» челка, распущенные волосы и небрежные кудри: восемь причесок, которые предпочитают француженки

27.04.22 / Мнение: Регистрация по телефону

06.07.20 / Камень гуаша, чайная ложка и массажная щетка: Миранда Керр рассказала, как подготовиться к свиданию в домашних условиях

24.03.21 / Скандалы: От мусора до спутников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика