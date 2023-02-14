Движение легковушек и автобусов по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля
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Движение легкового транспорта и автобусов по левой части Крымского моста будет открыто до конца месяца, восстановительные работы почти завершены, сообщили в пресс-службе Росавтодора.
Там уточнили, что в течение двух недель строители починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку, передает ТАСС.
Напомним, надвижка третьего пролета автомобильной части Крымского моста была завершена в январе.
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