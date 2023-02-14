 

Движение легковушек и автобусов по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля

14.02.2023, 16:10, Новости дня
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Движение легкового транспорта и автобусов по левой части Крымского моста будет открыто до конца месяца, восстановительные работы почти завершены, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Там уточнили, что в течение двух недель строители починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку, передает ТАСС.

Напомним, надвижка третьего пролета автомобильной части Крымского моста была завершена в январе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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