Движение легковушек и автобусов по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля

Движение легкового транспорта и автобусов по левой части Крымского моста будет открыто до конца месяца, восстановительные работы почти завершены, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Там уточнили, что в течение двух недель строители починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку, передает ТАСС.

Напомним, надвижка третьего пролета автомобильной части Крымского моста была завершена в январе.

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