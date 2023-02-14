 

Мишустин: России удалось избежать негативного развития в экономике

14.02.2023, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти РФ сумели не допустить негативного развития в экономике, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, посвященном прогнозу социально-экономического развития страны.

Он подчеркнул, что сейчас требуется укрепить динамику развития страны с учетом внешних вызовов, и предложил участникам совещания обсудить, какие необходимые для этого действия нужно предпринять, передает РИА «Новости».

Мушистин добавил, что во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, был зафиксирован рост. В пример он привел фармацевтическую промышленность, сельское хозяйство, строительство, выпуск готовых металлических изделий, одежды, компьютеров, электроники и оптики.

Ранее Мишустин сообщил, что негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись, за 11 месяцев снижение ВВП составило чуть более 2%, наблюдается рост в сфере строительства, в сельском хозяйстве, производстве электрооборудования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12.20 / BFM TV – успеть до брексита — грузовики стоят в пробках перед Ла-Маншем, вывозя французские товары

01.10.20 / В НАТО договорились с Грузией активнее использовать порты на Черном море

21.02.21 / Эксперт – Россия, Китай и США вступили в гонку за лидерство в мирном атоме — а Европа отстаёт

19.11.20 / США сняли запрет на полеты Boeing 737 MAX

22.04.21 / Так называемый эксперт топливного рынка Куюн превратил отраслевое медиапространство в оружие против конкурентов сети ОККО – журналист Иванов

14.09.21 / FAZ – в годовщину терактов 11 сентября Трамп обвинил «дурака Байдена» в некомпетентности

12.07.20 / Боевики на Донбассе разместили 11 танков вблизи линии разграничения

29.11.21 / Апелляционный суд оставил в силе оправдание для догхантера Святогора

26.10.21 / С начала года СБУ прекратила деятельность четырех агентурных сетей спецслужб РФ в Украине и задержала 22 российских агента

06.07.21 / К берегам Шри-Ланки вымыло мертвых черепах, дельфинов и китов после пожара на судне с химикатами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика