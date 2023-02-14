 

Мишустин: России удалось избежать негативного развития в экономике

14.02.2023, 16:10, Новости дня
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Власти РФ сумели не допустить негативного развития в экономике, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, посвященном прогнозу социально-экономического развития страны.

Он подчеркнул, что сейчас требуется укрепить динамику развития страны с учетом внешних вызовов, и предложил участникам совещания обсудить, какие необходимые для этого действия нужно предпринять, передает РИА «Новости».

Мушистин добавил, что во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, был зафиксирован рост. В пример он привел фармацевтическую промышленность, сельское хозяйство, строительство, выпуск готовых металлических изделий, одежды, компьютеров, электроники и оптики.

Ранее Мишустин сообщил, что негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись, за 11 месяцев снижение ВВП составило чуть более 2%, наблюдается рост в сфере строительства, в сельском хозяйстве, производстве электрооборудования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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