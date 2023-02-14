Путин: Права российских военных и их семей должны быть защищены законом

Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Путин заявил, что уже приняты законы по социальной поддержке военных, мобилизованных граждан и членов их семей, внесены поправки и в процессуальное законодательство, передает ТАСС.

Президент отметил, что согласно принятым поправкам, предусматриваются дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе, если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе ВС РФ и других российских воинских формирований, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения.

Путин подчеркнул, что суды должны тщательно рассматривать такие вопросы и призвал защищать всей силой закона права военнослужащих и членов их семей.

«Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы. А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом – залог развития РФ как правового, демократического государства», – подчеркнул президент.

Ранее в СПЧ заявили о создании в РФ системы индивидуального сопровождения участников СВО.

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