Определены факторы, которые влияют на развитие тревоги

Результаты научной работы, проведенной специалистами из Соединенных Штатов Америки, продемонстрировали, что на уровень тревожности обычных спокойных грызунов повлияло повышение двух ферментов. Исследованием поделились в научном журнале Nature.

Специалисты воспользовались инбредными штаммами мышей, которые не отличались спокойствием. Как и люди с повышенным уровнем тревожности, грызуны замирали при попадании в незнакомое пространство с новыми звуками.

Для частоты эксперимента авторы изучили лишь те области мозга, отвечающие за тревожность и страх. В результате было найдено только 17 генов, которые коррелируют с уровнем тревожности. Несколько из них являлись ферментами.