 

Определены факторы, которые влияют на развитие тревоги

14.02.2023, 16:00, Разное
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Результаты научной работы, проведенной специалистами из Соединенных Штатов Америки, продемонстрировали, что на уровень тревожности обычных спокойных грызунов повлияло повышение двух ферментов. Исследованием поделились в научном журнале Nature.

Специалисты воспользовались инбредными штаммами мышей, которые не отличались спокойствием. Как и люди с повышенным уровнем тревожности, грызуны замирали при попадании в незнакомое пространство с новыми звуками.

Для частоты эксперимента авторы изучили лишь те области мозга, отвечающие за тревожность и страх. В результате было найдено только 17 генов, которые коррелируют с уровнем тревожности. Несколько из них являлись ферментами.


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