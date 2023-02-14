Врач Яблуновский рассказал о спасении жизни перенесшему ампутацию Роману Костомарову

Спортивный врач Александр Яблуновский поделился историей о том, как медики спасли жизнь золотому олимпийскому медалисту Роману Костомарову. Спортсмену пришлось перенести ампутацию, поскольку некроз угрожал его жизни.

Александр Яблуновский, известный российский спортивный врач, объяснил, почему Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, не идет на поправку. У спортсмена развилась гангрена после перенесенного сепсиса. В основном у Костомарова от заражения крови пострадали руки и ноги, которые, по его мнению, необходимо ампутировать из-за неприемлемого уровня поражения крови, сепсис угрожает сердечно-сосудистой системе.

Это не единственный побочный эффект сепсиса. Яблуновский отметил, что Роман Костомаров страдает от проблем с сердцем и легкими. Сейчас все зависит от действий медицинского персонала. Олимпийский чемпион сможет жить, если врачам удастся поддерживать достаточный уровень кислорода в его органах, однако неизвестно, в какой форме это будет происходить.