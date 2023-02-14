Вместо главы Минобороны Турции Акара на заседании НАТО примет участие постпред

Хулуси Акар, министр национальной обороны Турции, отменил свое участие во встрече НАТО по обсуждению усилий в рамках оказания помощи пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции. Вместо него от Анкары будет присутствовать постпред.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, на которой обсудят усилия по ликвидации последствий землетрясений, произошедших на юго-востоке и юге. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются в 10 провинциях страны, где произошли сильные подземные толчки, включая районы Эльбистан и Пазарджик, и провинцию Кахраманмараш. Вместо Акара на министерских встречах НАТО Турцию будет представлять постпред Левент Гюмрюкчю.

6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в 9 часов произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В 10 регионах и в соседних государствах ощущались подземные толчки, за которыми последовали многочисленные афтершоки. Больше всего пострадала Сирия.

По сообщению агентства, вскоре после землетрясения в Хатай прибыли министр обороны Турции и начальник штаба вооруженных сил генерал Яшар Гюлер, а также командующий сухопутными войсками генерал Муса Авсевер. Акар координирует поисково-спасательные, восстановительные и координационные операции. По последним статистическим данным, в результате стихийного бедствия погибли 31974 человека.