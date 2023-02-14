 

Вместо главы Минобороны Турции Акара на заседании НАТО примет участие постпред

14.02.2023, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хулуси Акар, министр национальной обороны Турции, отменил свое участие во встрече НАТО по обсуждению усилий в рамках оказания помощи пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции. Вместо него от Анкары будет присутствовать постпред.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, на которой обсудят усилия по ликвидации последствий землетрясений, произошедших на юго-востоке и юге. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются в 10 провинциях страны, где произошли сильные подземные толчки, включая районы Эльбистан и Пазарджик, и провинцию Кахраманмараш. Вместо Акара на министерских встречах НАТО Турцию будет представлять постпред Левент Гюмрюкчю.

6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в 9 часов произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В 10 регионах и в соседних государствах ощущались подземные толчки, за которыми последовали многочисленные афтершоки. Больше всего пострадала Сирия.

По сообщению агентства, вскоре после землетрясения в Хатай прибыли министр обороны Турции и начальник штаба вооруженных сил генерал Яшар Гюлер, а также командующий сухопутными войсками генерал Муса Авсевер. Акар координирует поисково-спасательные, восстановительные и координационные операции. По последним статистическим данным, в результате стихийного бедствия погибли 31974 человека.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.21 / Скандалы: В российской сборной секса нет

14.07.22 / Мнение: Пополнение для БРИКС

10.03.22 / Центробанк проведет экспресс деноминацию бумажных рублей

04.12.22 / “Сложный период”: что ждет расставшихся Подольскую и Преснякова

10.03.21 / Британский ведущий Пирс Морган уволился с телеканала после жалобы Меган Маркл на его критику в свой адрес

09.12.21 / Основательница Wildberries Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира

31.07.22 / Пожары унесли жизни более 30 человек на Мадагаскаре из-за бандитов

14.02.22 / Суд, на выезд с вещами

04.07.22 / Мнение: Тщета Лисичанска

01.11.22 / Лучшие исполнители – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика