 

В России на рынке подержанных автомобилей впервые с 2021 года увеличились продажи

14.02.2023, 15:55, Разное
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Эксперты из «АВТОСТАТА» установили, что российский рынок подержанных автомобилей впервые показывает положительную динамику с октября 2021 года. В январе 2023 года в РФ было куплено 361,1 тыс. транспортных средств, что на 7 % больше, чем в предыдущем году, динамика вторичного рынка продолжит увеличиваться.

Темпы роста продаж Lada достигли 79,4 млн автомобилей, что сделало модель лидером на рынке подержанных машин, ее доля составила 22 %. Toyota была единственной иномаркой (42,9 млн автомобилей) с долей рынка 12%.

С 20,7 тыс. и 20,4 тыс. автомобилей за Toyota следуют Kia и Hyundai. Пятерку лидеров закрывает Nissan (18,3 млн автомобилей). Volkswagen, Chevrolet и Renault, а также Ford, Honda и BMW были проданы на рынке в количестве 10 тыс. автомобилей.

У некоторых зарубежных брендов наблюдается отрицательная динамика без перспектив к ее увеличению. Продажи подержанных автомобилей Renault и Lada упали на 1 %, Chevrolet – на 5. Вместе с этим продажи подержанных BMW выросли до 32 %, Honda – до 23. Продажи Toyota, Kia и Hyundai выросли на 10-15 %, Ford — на 8 %.


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