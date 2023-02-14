Весенний минимализм или фантазийный дизайн: универсальность миндалевидных ногтей
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Если вскоре вам предстоит поход в салон красоты или к мастеру по маникюру, то вам наверняка пригодится информация об актуальных трендах в нейл-арте. Этой весной в моду уверенно входят ногти миндалевидной формы. Для нее характерна округлая форма у кутикулы и небольшое заострение ближе к кончику ноготка.
Универсальность и удобство — вот за что модницы отдают предпочтение именно этой форме ногтей. Ведь длинные квадратные ногти могут мешать, а на слишком коротких не удастся создать нейл-арт эффектного дизайна. На ногтях же миндалевидной формы можно воплотить самые смелые идеи. Рассматриваем красивые варианты.
Однотонный
Иногда действует правило «Чем проще — тем лучше». Это касается и нарядов, и нейл-арта. Ногти миндалевидной формы, покрытые красным лаком, — это изысканность и утонченность, вечная нестареющая классика. Кстати, именно алые ногти больше всего нравятся мужчинам.
Если такой цвет кажется вам слишком ярким, тогда можете рассмотреть другие оттенки. Например, блекло-голубой или бледно-зеленый (ближе к фисташковому). Пастель — то, что делает любой маникюр нежным и романтичным.
Весенний минимализм
Можно рассмотреть вариант оформления одного ногтя. Например, одну ногтевую пластину украсьте рисунком (лучше на весну выбирать растительные узоры), остальные же покройте лаком одного цвета. Очень нежно смотрится маникюр в розово-белых тонах.
Трендовыми также являются геометрические мотивы. Вы можете украсить ноготки рисунком в минималистичном стиле с полосками и точками.
Не стоит отказываться от страз и блесток, ведь такой дизайн по-прежнему не выходит из моды. Оформите такими элементами декора ноготки у основания.
Разноцветные
Если есть желание сделать яркий маникюр, не отказывайте себе в таком удовольствии. Красиво смотрится радужный нейл-арт с эффектом омбре: переходом из одного оттенка в другой.
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Можете каждый ноготок покрыть лаком определенного цвета. Например, стильный и элегантный дизайн получается в серо-голубой цветовой гамме. Если покроете один ноготок лаком с блестками, то маникюр получится более праздничным.
Фантазийный дизайн
Фантазийный дизайн наверняка придется по душе тем, кто любит сложный и многокомпонентный нейл-арт. Элегантно и стильно смотрится маникюр с абстрактным рисунком с добавлением блесток.
Можно оригинально обыграть растительные мотивы. Например, на каждом ноготке нарисовать разные растения.
Если такой нейл-арт кажется вам слишком перегруженным, тогда часть ногтей покройте однотонным лаком нейтрального оттенка.
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