Весенний минимализм или фантазийный дизайн: универсальность миндалевидных ногтей

Если вскоре вам предстоит поход в салон красоты или к мастеру по маникюру, то вам наверняка пригодится информация об актуальных трендах в нейл-арте. Этой весной в моду уверенно входят ногти миндалевидной формы. Для нее характерна округлая форма у кутикулы и небольшое заострение ближе к кончику ноготка.

Универсальность и удобство — вот за что модницы отдают предпочтение именно этой форме ногтей. Ведь длинные квадратные ногти могут мешать, а на слишком коротких не удастся создать нейл-арт эффектного дизайна. На ногтях же миндалевидной формы можно воплотить самые смелые идеи. Рассматриваем красивые варианты.

Однотонный

Иногда действует правило «Чем проще — тем лучше». Это касается и нарядов, и нейл-арта. Ногти миндалевидной формы, покрытые красным лаком, — это изысканность и утонченность, вечная нестареющая классика. Кстати, именно алые ногти больше всего нравятся мужчинам.

Если такой цвет кажется вам слишком ярким, тогда можете рассмотреть другие оттенки. Например, блекло-голубой или бледно-зеленый (ближе к фисташковому). Пастель — то, что делает любой маникюр нежным и романтичным.

Весенний минимализм

Можно рассмотреть вариант оформления одного ногтя. Например, одну ногтевую пластину украсьте рисунком (лучше на весну выбирать растительные узоры), остальные же покройте лаком одного цвета. Очень нежно смотрится маникюр в розово-белых тонах.

Трендовыми также являются геометрические мотивы. Вы можете украсить ноготки рисунком в минималистичном стиле с полосками и точками.

Не стоит отказываться от страз и блесток, ведь такой дизайн по-прежнему не выходит из моды. Оформите такими элементами декора ноготки у основания.

Разноцветные

Если есть желание сделать яркий маникюр, не отказывайте себе в таком удовольствии. Красиво смотрится радужный нейл-арт с эффектом омбре: переходом из одного оттенка в другой.

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Можете каждый ноготок покрыть лаком определенного цвета. Например, стильный и элегантный дизайн получается в серо-голубой цветовой гамме. Если покроете один ноготок лаком с блестками, то маникюр получится более праздничным.

Фантазийный дизайн

Фантазийный дизайн наверняка придется по душе тем, кто любит сложный и многокомпонентный нейл-арт. Элегантно и стильно смотрится маникюр с абстрактным рисунком с добавлением блесток.

Можно оригинально обыграть растительные мотивы. Например, на каждом ноготке нарисовать разные растения.

Если такой нейл-арт кажется вам слишком перегруженным, тогда часть ногтей покройте однотонным лаком нейтрального оттенка.