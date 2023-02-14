Очень неожиданный поворот: шорты-бермуды станут самым горячим трендом весны. В чем особенности ремикса родом из 90-х

Мода 90-х годов все еще остается в тренде, и в ближайшее время она точно никуда не денется. Несмотря на появление различных модных тенденций, нельзя отрицать того, что тренды 90-х сильно влияют на наш стиль.

Именно поэтому сейчас в моду снова возвращаются шорты-бермуды. Это базовые шорты, которые когда-то были культовым элементом моды 90-х годов, теперь являются одним из самых модных трендов весны.

Такой элемент одежды поможет сделать совершенно любой наряд просто шикарным и невероятным.

Многие знаменитости уже выбрали для себя шорты-бермуды, и они быстро стали фаворитом среди икон стиля. Одной из поклонниц такой одежды является Белла Хадид. Шорты-бермуды легко впишутся в гардероб каждой девушки, независимо от ее стиля. Вот несколько советов по стилизации этого наряда.

Сделать образ монохромным

Самый простой способ стилизовать шорты-бермуды – использовать их в монохромном наряде. Это один из самых простых стилистических приемов, когда вы не знаете, как сочетать этот предмет одежды.

Стилизовать монохромный наряд достаточно легко. Нужно просто надеть футболку того же цвета, что и шорты. Если же хочется немного разнообразить свой образ, то можно добавить куртку или блейзер. Также стоит помнить об аксессуарах того же или более яркого цвета для создания шикарного и утонченного образа.

Выбрать цвет хаки

Шорты бермуды цвета хаки являются классическим элементом образа. Это идеальная основа для совершенно любого наряда.

Поскольку шорты хаки являются нейтральными, то можно сочетать их практически с любым верхом. Можно выбрать как яркие оттенки, так и нейтральные тона. В итоге получится шикарный, современный и эффектный наряд.

Шорты из денима

Вы никогда не ошибетесь, если выберете для себя такой наряд. Джинсовые шорты-бермуды всегда будут шикарным способом добавить этот тренд в свой гардероб.

Поскольку джинсовая ткань универсальная, ее легко стилизовать с совершенно любым верхом. Джинсовые шорты отлично сочетаются с любым топом, который кажется слишком формальным.

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Пастельные тона

Весной особенно актуальными являются пастельные тона. Шорты-бермуды таких тонов являются отличным способом добавления этого шикарного тренда в свой гардероб. Популярные пастельные тона, такие как розовый, желтый и синий, являются классикой весеннего сезона, и можно легко добавить их в свой гардероб.

Шорты-бермуды этих оттенков помогут добавить нотку женственности, сохраняя при этом индивидуальность. Чтобы создать красивый весенний образ, стоит сочетать бермуды вместе с другими стильными вещами.

Минималистичный вид

Несмотря на то что 90-е годы не были известны своим минимализмом в моде, все же есть способы добавить эту тенденцию в свой гардероб, чтобы соответствовать повседневному стилю.

Лучший способ добавить шорты-бермуды в свой гардероб – выбрать изделие темных тонов. Можно сочетать их с однотонным или нейтральным верхом и оставить остальную часть образа более приглушенной. Это отличный вариант для офисного стиля.

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Эффектные принты

В моде 90-х годов нет ничего слишком смелого и кричащего. Можно создать необычный и уникальный образ, добавив красивые принты на шорты-бермуды. Это поможет создать красивый наряд.

Хотя шорты-бермуды с принтами не настолько распространены, как однотонные, однако они помогут добавить образу больше притягательности и выразительности. Можно выбрать как однотонный, так и более яркий наряд с принтами.

Добавить металлический блеск

Основной тенденцией 2023 года является металлик. Сочетание металлизированного блеска с шортами-бермудами выглядит очень гламурно и стильно.

Это отличный выбор для любого весеннего мероприятия, на котором можно выглядеть превосходно, при этом не слишком сильно напрягаясь.

Формальный наряд

Легко превратить шорты-бермуды в достаточно официальный наряд. Можно выбрать хлопчатобумажную или льняную модель и сочетать с более формальным топом или добавить строгую верхнюю одежду. Это поможет придать образу завершенность. Отличное решение для офиса или же торжественного мероприятия.

Также стоит добавить обувь на каблуках, чтобы выглядеть превосходно на любом мероприятии. Для весны это самый лучший вариант. Чтобы выглядеть еще более притягательно, отличным решением станет добавление эффектных и ярких аксессуаров.