Лукашенко пригрозил Литве запретом на транзит оружия для Украины в случае поддержки Тихановской

Белоруссия может запретить прибалтийским странам поставлять транзитом оружие для Украины через свою территорию, если те продолжат курс на поддержку «мерзавки» Светланы Тихановской и ее сторонников – такое заявление сделал Александр Лукашенко.

«Мы всё понимаем, белорусы – добрые и отзывчивые соседи, всегда готовые войти в положение. Но и наше терпение не бесконечно, вы же поймите. Не надо нас провоцировать», – сказал он.

С аналогичным выступлением планирует выступить и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В частности, глава субъекта намерен запретить переброску польских вооружений для Киева через территорию региона.

Ранее о намерении передать все свои 155-миллиметровые гаубицы Украине заявила Эстония. Как передаёт корреспондент ИА «Панорама» с места событий, оба экземпляра уже отгружены и стоят на железнодорожном вокзале Таллинна в ожидании отправки.

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