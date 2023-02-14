Скандалы: «Для него было обычным делом заниматься любовью с проституткой»

Что известно о сексе знаменитых писателей

Виктор Гюго любил посещать бордели, а Оноре де Бальзак считал, что мастурбация прогоняет музу. Рассказываем о сексуальных фетишах классиков мировой литературы.

Оноре де Бальзак и Дэвид Герберт Лоуренс, неприемлемость самоудовлетворения

Французский писатель-романист Оноре де Бальзак и английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс жили в разных эпохах, но их объединяло одно — оба они не любили предаваться онанизму и считали, что этот акт отвлекает от творчества. В то время как многие авторы, такие как, например, Жорж Сименон, удовлетворяли себя ради оргазма и вдохновения, Бальзак и Лоуренс были противниками такого метода. Об этом пишет State.com.

«В мастурбации нет ничего, кроме потерь. Взаимности нет. Есть только растрата определенной силы, и нет возврата. Тело остается в некотором смысле трупом после акта самоистязания. Изменений нет, только омертвение», — цитируют журналисты английского писателя Дэвида Герберта Лоуренса, ссылаясь на его работу «Порнография и непристойности».

Оноре де Бальзак большую часть жизни был влюблен в замужнюю польскую помещицу Эвелину Ганскую. Первое время они переписывались, затем стали тайно встречаться. Они смогли пожениться в 1850 году, спустя 9 лет после смерти супруга Эвелины Ганской. Однако их законный союз продлился недолго, так как в том же году Оноре де Бальзак умер.

Дэвид Герберт Лоуренс в 1912 году познакомился с женой своего бывшего преподавателя и матерью троих детей Фридой фон Рихтгофен. Они сразу же полюбили друг друга, уехали путешествовать в Германию и Италию, а через два года поженились. Супруги были вместе до смерти Лоуренса в 1930 году.

Виктор Гюго и Александр Пушкин, любовь к девушкам легкого поведения

Французский писатель XIX века Виктор Гюго был женат на Адель Фуше, с которой познакомился в детстве. В браке у супругов родилось пятеро детей. Правда, при жизни Адель Фуше изменяла мужу с литературным критиком Шарлем-Огюстеном Сент-Бевом. В 1834 году Сент-Бев выпустил роман «Сладострастие», который был вдохновлен в том числе отношениями с замужней Адель.

Некоторые источники утверждают, что Виктор Гюго также не хранил верность супруге. В книге «Интимная сексуальная жизнь известных людей» говорится, что у французского писателя был роман с актрисой Жюльетт Друэ. Помимо этого, классик мировой литературы часто посещал бордели и был заинтересован в обществе женщин «с низкой социальной ответственностью».

«Для него было обычным делом заниматься любовью с молодой проституткой утром, благодарной актрисой перед обедом, уступчивой куртизанкой в ​​качестве аперитива, а затем присоединиться к такой же неутомимой Жюльетте для ночного секса», — утверждают авторы книги.

В 1885 году, когда Виктор Гюго умер в возрасте 83 лет, парижские публичные дома на день закрылись, дабы почтить память писателя, сообщает The Guardian, ссылаясь на слова литературного критика Эдмона де Гонкура, жившего в те времена в Париже.

Александр Пушкин, так же как и Виктор Гюго, не пренебрегал обществом девушек легкого поведения. Об этом говорится в книге «Донжуанский список Пушкина» Петра Губера.

«Пушкин простудился, дожидаясь у дверей одной б…, которая не пускала его в дождь к себе для того, чтобы не заразить его своею болезнью. Какая борьба великодушия, любви и разврата! Одним из его развлечений было заявиться к сводне и изводить ее притворной разборчивостью. Рассказывали, что одна содержанка публичного дома даже жаловалась на Пушкина в полицию, поскольку он растлевал ее «овечек», — приводит автор книги слова князя Александра Ивановича Тургенева, друга поэта.

В этой же книге говорится о том, что у Александра Пушкина был список некоторых его избранниц. Поэт составил его в 1829 году в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой. Он написал в два столбца имена девушек, с которыми когда-то имел романтическую связь. Писатель Викентий Вересаев в сборнике «Пушкин в жизни. Спутники Пушкина» предположил, что в первом столбце поэт указал имена женщин, которых сильно любил, а во втором — тех, кем просто был увлечен. Всего в списке оказалось 37 имен.

При этом Петр Губер пишет, что на момент сватовства все в том же 1829 году к 16-летней Натальей Гончаровой Александр Пушкин признался жене друга, княгине Вере Федоровне Вяземской, что Натали — его 113-я любовь.

Впоследствии в браке у Александра Пушкина и его жены Натальи Гончаровой родилось четверо детей.

Джеймс Джойс, непристойные письма

Главной любовью писателя Джеймса Джойса была Нора Барнакл. Они познакомились в 1904 году в Дублине, однако поженились лишь в 1931 году. В браке у супругов родилось двое детей: дочь Лючия и сын Джорджо.

В начале XX века супруги вместе покинули Дублин. Они обосновались в городе Триест, который тогда располагался на территории Австро-Венгрии. Из-за постоянной нехватки денег Джеймсу Джойсу приходилось уезжать от супруги на заработки в разные города, и Нора Барнакл оставалась в Триесте с детьми.

В это же время Джойс и его жена стали слать друг другу письма довольно пикантного содержания. Некоторые исследователи утверждают, что инициатором переписки стала Нора Барнакл, которая боялась, что ее муж начнет посещать бордели, сообщает Allthatsinteresting.com.

«Сегодня я часто останавливался на улице с восклицанием всякий раз, когда думал о письмах, которые писал тебе прошлой ночью и позавчера. Должно быть, они ужасно читаются при холодном дневном свете. Может быть, их грубость вам противна. Я полагаю, что дикая грязь и непристойность моего ответа перешли все границы скромности», — писал Джеймс Джойс.

В 1941 году Джеймс Джойс умер в возрасте 58 лет. Его жена Нора Барнакл умерла в 1951 году в Цюрихе в возрасте 67 лет.

В 1957 году о письмах Джеймса Джойса узнал весь мир после того, как вдова его брата продала их Корнелльскому университету в США. К середине жизни переписка с женой Джеймса Джойса изменила характер и перестала быть такой страстной. Писатель все чаще сообщал о трудностях в семье, связанных с нищетой.

Лев Толстой, интимная близость только для продолжения рода

Лев Толстой, женившийся в 1862 году на Софье Андреевне Берс, считал, что секс в браке должен быть только для продолжения рода.

«Вступление в брак не может содействовать служению Богу и людям даже в том случае, если бы вступающие в брак имели целью продолжение рода человеческого… Идеал христианина есть любовь к Богу и ближнему, есть отречение от себя для служения Богу и ближнему. Плотская же любовь, брак, есть служение себе и потому есть во всяком случае препятствие служению Богу и людям, и потому с христианской точки зрения — падение, грех», — пишет он в своих дневниках.

Лев Николаевич Толстой полагал, что супруги должны воздерживаться от интимной близости. Только такую семейную жизнь он считал счастливой.

У Толстого и его супруги Софьи Андреевны было 13 детей, пять из которых умерли в детстве.

Мария Стельмах

Оригинал материала: “Газета.ру”