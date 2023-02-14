 

В Ярославской области взорвалась резервная ветка газопровода

14.02.2023, 15:25, Разное
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Возгорание газопровода произошло в Мышкинском районе Ярославской области. Как сообщает телеканал “360”, пострадавших нет, также не продолжается транспорт газа.

По данным RT, пожар на газопроводе случился в связи с разрывом в соединении береговой части и подводной. Размер повреждения составляет примерно один квадратный метр.

К счастью, сработала противоаварийная система, поэтому к моменту прибытия сотрудников экстренных служб огонь уже погас. Также, как отмечает VSE42.RU, инцидент случился на резервной ветке газопровода.


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