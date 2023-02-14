 

Не звезда: Злющая Меньшова спустила с небес на землю выскочку Бузову

14.02.2023, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После развода с Дмитрием Тарасовым у экс-звезды “Дома-2” началась новая глава в жизни, причем довольно успешная. Она стала певицей, актрисой, телеведущей, а ее имя используют многие для своего пиара. В общем, Ольга Бузова сильно выросла и нередко ведет себя как выскочка, кичась своими успехами и громким именем.

Светская львица не дает покоя многим знаменитостям, из-за чего довольно часто подвергается критики со стороны коллег по творческому цеху. Лариса Долина говорила, что никогда не споет с артисткой дуэтом, Яна Поплавская ругала ее за непристойное поведение… А теперь пришла очередь Юлии Меньшовой.

Знаменитая актриса взяла интервью у Натальи Красновой, которая является одной из четырех ведущих Rutube-шоу “Злые языки”, куда приходят звезды отечественного шоу-бизнеса и рассказывают о своей жизни. Как оказалось, блогеру не всегда просто работать со своими коллегами, потому что каждый, по ее словам, пытается продемонстрировать свою величину.

Очень долго Наталье Красновой, к примеру, приходилось привыкать к Виктории Боне, ведь у соведущей непростой характер.

“Потому что она — звезда. Прямо вот, как ты любишь говорить, звезда Бузова”, – описала теледиву блогер.

Услышав фамилию экс-супруги Дмитрия Тарасова, Юлия Меньшова решила публично спустить ее с небес на землю, дав понять, что никакая она не звезда.

“Она сама себе эту награду на грудь повесила, как ты понимаешь”, – довольно злобно высказалась об Ольге Бузовой актриса.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.22 / Энергетический кризис угрожает Германии повышенным загрязнением воздуха

12.08.22 / Для въезда в ЕС россиянам потребуются прививки от оспы, чумы и сибирской язвы

09.05.22 / Глава дома Сталиных призвал создать Союзное государство Китая, России и Белоруссии

24.02.21 / 23 февраля. Мифология праздника

10.05.22 / Правительство создаст Фонд восстановления Rutube

18.01.22 / Родственники вывезли вещи Леонида Куравлева из дома престарелых

29.04.22 / Немецкие сторонники военного решения в Украине, как лунатики, бредут к третьей мировой

11.06.22 / Мнение: Порочная практика

10.02.23 / Делаем необычные шторы из пуговиц, пробок и других ненужных вещей

11.08.22 / Как заяц и улитка — El País об углублении разрыва между скачущей инфляцией и медленным ростом зарплат в Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика