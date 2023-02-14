Что делать с автомобилем? – Личное мнение

Что сейчас происходит на рынке автомобилей? Кто-нибудь знает? Уже пробовали обновить машину? Какие есть варианты?



Фото: istockphoto.com

Судя по новостям, идёт импортозамещение. И не только оно — меняются и поставщики, появилось много ранее неизвестных марок.

Единственное, что огорчает пока — это цены. Как-то дороговато, не? Особенно, когда платишь за неизвестную тебе марку автомобиля.

Со временем, конечно, всё наладится. И к ценам привыкнем, и новые автомобили узнаем.

Ну а пока самое время беречь то средство передвижения, которое есть в наличии. Деньги лучше потратить так, чтобы сделать его более безопасным, надёжным, комфортным.

В плане безопасности первое, что просто необходимо — это качественный, недорогой, надёжный видеорегистратор.

Даже объяснять, зачем он нужен, не стоит — и так очевидно. Неочевидно, скорее, то, почему видеорегистратор ещё не является обязательным в автомобиле для всех.

Тем более, что сейчас, в 2023 году, качество и цена у ведущих производителей — на прекрасном, совсем не разорительном уровне. Вот, например, компактный регистратор Neoline G-Tech X32 с особенностями моделей премиум-класса стоит всего 4’990 рублей:

Качество съёмки как у аналогов в полтора дороже — раз. Нет переплат за ненужные функции, только топовая съёмка и полезные продвинутые фишки — два. И три — сверхвысокая надёжность прибора. Так получается, когда за дело берется Neoline — международный производитель премиальной автомобильной электроники.

Продукция компании — результат напряженного труда команды разработчиков с 16-летним опытом создания передовой потребительской электроники. И вот деталь — Neoline до сих пор остается единственной компаний, чей видеорегистратор удостоился награды престижной международной премии в области промышленного дизайна Red Dot Design Award.

Модель первой в России среди недорогих регистраторов получила не просто быстросъемное магнитное крепление, да ещё с разъёмом питания, но и с современным антивандальным разъемом USB Type-C. Речь тут про то, что в G-Tech X32 невозможно вставить штекер вверх ногами и повредить разъём. Приятная защита от грустного похода в сервисный центр.

У Neoline G-Tech X32, помимо современного типа разъёма USB Type-C, ещё и питание встроено в корпус крепления, а сам регистратор крепится на магнитах. Таким образом его можно одной рукой мгновенно снимать и устанавливать обратно. Чтобы не оставлять камеру на виду на радость гражданам с криминальными наклонностями.

Самое важное в любом регистраторе, конечно, не столько разъём и крепление, сколько качество съёмки. И тут, как говорится, погуляли на все деньги — установлен топовый светосильный тайваньский объектив. Спроектирован по спецзаказу Neoline на тайваньской фабрике, которая заодно поставляет оптические решения для ведущих мировых производителей фото и видеотехники.

6-линзовая стеклянная оптика с просветляющим покрытие увеличивает светопропускание объектива. Что это даёт? Да то, что регистратор ведёт ясную и чёткую съёмку не только солнечным днём, но и в пасмурную погоду, в сумерках и ночью. А у нас такие сумеречно-ночные условия — чуть ли не по полгода.

На закуску — ещё один наиважнейший момент. У Neoline X32 — не капризные литиевые аккумуляторы, с которыми куча проблем, а сверх-надежный суперконденсатор.

Для справки, типичная литиевая батарея запросто выходит из строя от жары, мороза, перепада температур. Итог — при выключении камеры у вас всегда будет пропадать последний видеофайл. Например, со свежим ДТП с вашим участием. Вот такие регистраторы с литием — чуть ли не 90% ассортимента в магазинах.

Тогда как у Neoline X32 вывести суперконденсатор из строя практически невозможно. Исключена взрывоопасность, перегрев и потеря видеофайлов. В любое пекло и стужу.

Ну, говорить о дизайне довольно сложно — на вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Но Neoline X32 выглядит дорого, эстетично и будет уместен хоть в лимузине. В отличие от большинства моделей за аналогичную цену, которым судя по «экстерьеру» место максимум в «пацанской шестерске».

В общем, Neoline X32 — отличный подарок и своей машинке, и себе самим, и своим мужчинам на праздник!

А вы что делаете для своей машины? Только масло меняете, думая, как бы купить новую?

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