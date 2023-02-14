 

Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников спецоперации

14.02.2023, 14:45, Новости дня
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Главам муниципалитетов необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции, сказал первый заместитель руководителя администрация президента Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов.

«У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои – все участники специальной военной операции. У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы и «Мы вместе», и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает», – сказал Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, передает РИА «Новости».

«Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», – добавил Кириенко.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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