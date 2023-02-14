Американский разведчик назвал агрессивные заявления Запада подарком для России
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Западные страны своими агрессивными заявлениями сделали РФ подарок, о котором она и не просила, сообщил на своем YouTube-канале экс-офицер разведки американской морской пехоты в Скотт Риттер.
В ролике он рассказал, что США после развала СССР показывали расположенность к Москве, хотя вместе с Западом считали ее поверженным противником, передает РИА «Новости».
Однако Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правоту выбранного курса Кремля. Риттер подчеркнул, что скоро стало понятно – РФ не стоит ждать, что Запад изменит свое отношение и начнет строить нормальный диалог с ней.
Ранее историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире.
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