 

Машинист в Подмосковье успел остановить поезд перед упавшей детской коляской

14.02.2023, 14:45, Новости дня
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В Московской области машинист пригородного поезда сумел остановить состав в миллиметрах от упавшей на рельсы детской коляски с ребенком, сообщили в РЖД.

Инцидент произошел у станции Заря в Балашихе, машинист поезда Фрязево – Нижегородская Константин и его помощник Андрей Семенов увидели детскую коляску, движущуюся к путям, передает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

Машинист успел начать экстренное торможение до того момента, когда коляска упала на рельсы, что позволило остановить поезд в нескольких миллиметрах от коляски. Ребенок не пострадал, трагедии удалось избежать.

Ребенку, по данным РЖД, четыре месяца. Где были родители малыша не сообщается.

По этому факту ведет проверку Восточная транспортная прокуратура.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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