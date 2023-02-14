Машинист в Подмосковье успел остановить поезд перед упавшей детской коляской

В Московской области машинист пригородного поезда сумел остановить состав в миллиметрах от упавшей на рельсы детской коляски с ребенком, сообщили в РЖД.

Инцидент произошел у станции Заря в Балашихе, машинист поезда Фрязево – Нижегородская Константин и его помощник Андрей Семенов увидели детскую коляску, движущуюся к путям, передает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

Машинист успел начать экстренное торможение до того момента, когда коляска упала на рельсы, что позволило остановить поезд в нескольких миллиметрах от коляски. Ребенок не пострадал, трагедии удалось избежать.

Ребенку, по данным РЖД, четыре месяца. Где были родители малыша не сообщается.

По этому факту ведет проверку Восточная транспортная прокуратура.

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