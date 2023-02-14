 

Даже один разговор с другом в день снижает уровень стресса

14.02.2023, 14:35, Разное
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Было установлено, что хотя бы один разговор с другом в сутки может существенно снизить уровень стресса. Исследование на эту тему провели ученые из Соединенных Штатов Америки, а его результатами поделились в издании Communication Research.

Был проведен эксперимент, в котором приняло участие 900 человек. Их попросили общаться с друзьями в определенное время, а в конце дня добровольцы отвечали, как они себя чувствовали.

Таким образом, стало известно, что для улучшения самочувствия достаточно общаться с близкими по духу людьми хотя бы один раз в день. Кроме того, это усиливает чувство привязанности и снижает уровень стресса.


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