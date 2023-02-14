ОАК изучает возможности производства самолетов Sukhoi SuperJet в Индии

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация рассматривает возможность локализации и производства самолетов Sukhoi SuperJet в Индии.

“Мы рассматриваем проект Sukhoi SuperJet и возможность производства в Индии. Здесь у нас уже есть опыт серийного производства. Индия может приобрести так называемый “импортный” Sukhoi SuperJet, но не в Россию, а мы будем поставлять компоненты. Мы также поможем Индии наладить производство и поставку самолетов на внутренний рынок Индии и на рынки других стран. Это хорошая возможность для Индии”, – Слюсарь заявил РИА Новости, что это значительный шаг в получении гражданского самолета современной конструкции при нашей поддержке.

“Здесь необходим 100-местный самолет. Это в первую очередь для внутренних перевозок. Страна большая, поэтому такие самолеты приемлемы. Поскольку Индия – наш друг, мы готовы оказать любую помощь. Эта дружба не должна ограничиваться военной, она должна распространяться и на гражданскую сферу”, – он также отметил, что РФ предложила Индии самолеты Ил-114 и сотрудничество по МС-21.