Скандалы: Диагноз на глазок

Спасут ли медицинское оборудование неоригинальные запчасти?

Российская медицинская техника, в основной своей массе импортная, начала нуждаться в ремонте. Росздравнадзор разрешил с 1 сентября ремонтировать мед.оборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих. Как это скажется на качестве диагностики и на здоровье граждан?

По протоколу, сложное диагностическое оборудование – аппараты УЗИ, КТ, МРТ – должны обслуживаться на том же заводе, где они и произведены. Медицинское оборудование официально не подпало под западные санкции. Однако, логистика и валютные издержки сделали его поставки из некоторых стран фактически невозможным. Минпромторг определил задачу за 2 года нарастить долю отечественного медицинского оборудования до 50% , а к 2030 году — до 80%. Но до этого, как говорится, еще надо дожить…

Ремонт мед.техники – удел знающих инженеров. Где их взять?

«Хотя западных санкций на медицинское оборудование формально нет, некоторые фирмы просто отказываются обслуживать наши аппараты. Есть, например, одна польская фирма, которая отказалась обслуживать компьютерные томографы, которые используют в оптике для диагностики глазных болезней. Нам говорят о неоригинальных запчастях к медтехнике. Но что под этим подразумевают? Есть, к примеру, аппараты УЗИ из США, к которым теоретически можно купить китайский датчик. Но это потенциально может представлять угрозу для жизни. К тому же ремонт медицинской техники должны проводить знающие люди, а у нас таких крайне мало», — рассказал «НИ» доцент физического факультета МГУ, специалист в области медицинской физики, кандидат медицинских наук Андрей Ларичев.

Вообще, медицинская техника – это особая статья. Ее качество важно не только для правильной диагностики. Допустим, от аппарата УЗИ никакого особого вреда человеку быть не может, а вот от рентгеновского аппарата, связанного с облучением, – вполне. Хотя и насчет аппаратов УЗИ – как посмотреть. Если из-за неисправности аппарата вовремя не будет выявлено новообразование или, к примеру, камень в желчном пузыре, угроза для жизни вполне реальная.

«Аппараты постепенно уже начали «вылетать». Действительно, современная диагностическая техника, как правило, имеет 5-летнюю гарантию. За 5 лет медицинская техника устаревает или начинает давать сбой. Аппарат обычно списывали и покупали новый. Теоретически можно прибегнуть к параллельному импорту, даже поставить новую деталь, купить инородный чип. Но ведь в каждом аппарате есть своя база данных по параметрам соответствующих патологий. Можно достать путем параллельного импорта аппарат или деталь, но где взять эту базу данных?»- говорит доцент физфака МГУ Андрей Ларичев.

Спасение – в параллельном импорте?

Весной прошлого года правительство действительно запретило вывоз из страны медтехники. Но известно, что гарантийный ремонт или сервисное обслуживание проходит в сертифицированном сервисном центре, который располагается обычно в стране, где изготовлено медоборудование. Именно поэтому в Ассоциации международных производителей медизделий IMEDA опасаются: могут возникнуть сложности с возвращением медтехники в страну. Они могут быть разного свойства – юридические, либо транспортные. Так, возврат медоборудования в Россию может быть затруднен, если ремонта требуют комплектующие, попадающие в категорию товаров двойного назначения, например, чипы. Именно поэтому параллельный импорт сегодня многие считают едва ли не единственной надеждой.

«Проблема с медицинским оборудованием возникла уже в апреле прошлого года. Параллельный импорт – это пока лучшее решение. Но для начала Минпромторг должен ответить, что у нас есть, а чего нет и в каких количествах», — считает руководитель Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский.

Действительно, сегодня вообще не известно, каких именно приборов и в каком количестве не хватает.

«О потребностях в технике от Минпромторга нет никаких сообщений. Вместе с тем врачи уже бьют тревогу: если с лекарствами все еще довольно терпимо, то с медицинской техникой -из рук вон плохо. Нет не только диагностической аппаратуры – нет комплектующих для диагностических аппаратов лабораторий, нет реактивов. Ведь все лабораторные установки у нас импортные! Как сдавать анализы? Параллельный импорт может конечно выручить, но пока не понятно, что именно надо закупать. Никакого плана на сегодня нет», — считает Александр Саверский.

Импортозамещение по-российски

Однако, нельзя сказать, что на сегодня медицинская техника в России не производится совершенно.

Как сообщают околомедицинские источники, с 2015 года в серийном производстве находится отечественный генетический анализатор «Нанофор 05».Он может применяться в исследованиях, связанные с анализом ДНК: это диагностика наследственных и инфекционных заболеваний, анализ отцовства и идентификация личности (судебно-медицинская экспертиза).

Есть и исследования, которые используют для диагностики методом ПЦР в реальном времени. Приборы позволяют выполнять различные виды исследований — от анализа урогенитальных инфекций и гепатитов до генетических тестов. Кроме того, отечественная компания «ДНК-Технология» производит наборы реагентов для выполнения ПЦР-исследований. Сообщается, что в портфеле компании более 200 наименований реагентов для проведения высокочувствительных анализов.

«У нас есть АО «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» в Петербурге, которая производит отечественные аппараты УЗИ. Но порой с их внедрением возникают анекдотические ситуации, — рассказывает доцент физфака МГУ Андрей Ларичев. — Например, в Саратовской области из-за странной позиции местного Минздрава в детских поликлиниках «зависли» без права использования 18 отечественных аппаратов УЗИ. Минздрав области уже проиграл все возможные суды, качество аппаратов доказано, но их так и не используют. Даже если в отечественной медицине происходит что-то хорошее, чиновники сводят это на «нет».

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые Известия”