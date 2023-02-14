 

Останутся лишь туловище и голова: врач предупредил о риске ампутации рук и ног Костомарова целиком

14.02.2023, 14:04, Разное
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46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук.

К сожалению, прогноз неутешителен. Медики говорят, что если некротические процессы победить не удастся, то руки и ноги фигуристу ампутируют целиком – останутся только туловище и тело, без конечностей.

Лечащий врач пояснил, что в очаге гангрены происходит размножение инфекционных возбудителей, а токсичные продукты распада тканей попадают в общий кровоток и вызывают еще большую интоксикацию организма. Лечение же гангрены заключается в немедленном удалении омертвевших тканей, восстановлении кровотока, проведении общих дезинтоксикационных мероприятий. Однако не всегда удается спасти пораженную конечность, тогда хирурги и решают вопрос об ампутации.

А в оставшихся после ампутации руках и ногах Костомарова, как говорят, продолжают идти некротические процессы. Там все еще наблюдается наличие пузырьков газа в мягких тканях. И врачи в этой связи отказываются делать каки-либо прогнозы.

Стоит заметить, что после войны изувеченных взрывами и осколками людей — инвалидов, у которых не было ни рук, ни ног – часто цинично, но метко называли “Самоварами с краником”.


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