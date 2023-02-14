 

Выжившая из ума Брыльска оправдалась за хамство после нападения толпы: Я люблю Россию

14.02.2023, 14:04, Разное
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Популярная польская актриса театра и кино Барбара Брыльска угодила в жуткий скандал. Она решил заступиться за свою коллегу по цеху Лию Ахеджакову, однако перестараюсь с выражениями и в грубой форме нахамила россиянам. Разумеется, поведение артистки не осталось без ответа.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что Народная артистка России лишилась возможности выступать в театре “Современник”. Спектакли с ее участием заменили, как утверждает руководитель учреждения культуры, по требованию патриотично настроенных граждан.

Они якобы завалили театр письмами с жалобами на политические высказывания звезды советского кино. Многие соотечественники негативно отнеслись к критике Лии Ахеджаковой в адрес армии и руководства России. Последняя также выступила против СВО на Украине.

Казалось бы, Барбара Брыльска могла осудить решение руководства театра и поддержать свою коллегу. Однако она пошла по иному пути и назвала россиян “проклятыми Богом людьми”, чем вызвала негативную реакцию. На актрису в социальных сетях напала толпа разгневанных граждан, допустивших множество оскорблений.

Польскую артистку, в том числе, назвали выжившей из ума. Впрочем, более существенные санкции для нее предложили в Госдуме. Сегодня звезда рискует лишиться самого дорогого – популярности. Ее лицо в фильме “Ирония судьбы, или С легким паром” могут заменить с помощью компьютерной графики.

Заявление одного из парламентарием сразу же заставило артистку забыть о Лии Ахеджаковой. Она начала оправдываться за хамство. “Я очень люблю Россию”, – подчеркнула Барбара Брыльска в интервью порталу BLITZ+. Актриса также позитивно высказалась о россиянах, добавив, что в нашей стране ей было очень хорошо.


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