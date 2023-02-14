Валентинки будут продавать только при предъявлении свидетельства о венчании

Минпромторг ввёл в действие новые правила продажи праздничных открыток ко Дню святого Валентина. Отныне их будут отпускать по одной штуке в руки и только при предъявлении свидетельства о венчании.

Глава Комиссии по вопросам семейных ценностей Александра Пушкова объяснила это борьбой с прелюбодеяниеми. По словам чиновницы, в 2019 году 97% валентинок были подарены мужчинами женщинам, которые не состоят с ними в зарегистрированном церковью браке. В ряде случаев подаренная валентинка приводила к нарушению нравственности и грешной связи между не состоящими в священном союзе людьми.

Теперь валентинку можно будет приобрести в единственном экземпляре и подарить только жене. Все праздничные открытки будут обладать QR-кодами, которые позволят проверить законность их использования через «Госуслуги».

– Это праздник распущенности, разврата и греха, – считает Александра Пушкова. – Лично мне никогда валентинки не дарили, но это только потому, что я блюду высокие стандарты нравственности. Не все женщины в России ведут столь же праведный образ жизни. Чтобы оградить их от греха прелюбодеяния, мы вводим эти правила. Это для вашего же собственного блага и во имя спасения вашей бессмертной души и всего такого.

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