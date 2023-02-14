В Президентской академии запустили обучение управленцев из новых регионов России

В Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС началась программа обучения сотрудников органов публичной власти Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Цель обучения – ускоренная интеграция новых регионов в российскую систему государственного управления, программа запущена по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте вуза.

Регионам необходимо будет построить эффективную систему органов публичной власти в соответствии с российским законодательством. Это даст возможность быстрее внедрить механизмы социальной поддержки граждан, включиться в программы по развитию инвестиционной привлекательности, реализовать национальные проекты.

В открытии программы «Современное публичное управление: теория и практика» приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Цель программы обучения – это не только передача знаний. Многим из вас, у кого не было опыта работы в законодательном поле Российской Федерации, потребуется максимально быстро, и тут мы стараемся вам помочь, перестроиться и адаптироваться. В основном на программе будут выступать управленцы-практики. Это и вице-премьеры правительства, и губернаторы, и руководители агентств и ведомств. Их задача – поделиться с вами собственным опытом. А для нас важно, чтобы вы после программы обучения вышли с абсолютно одинаковым пониманием того, как мы должны вместе работать», – отметил Кириенко.

«Президентская академия продолжит и дальше уделять внимание подготовке квалифицированных кадров и созданию резерва для новых субъектов России, сейчас на это существует огромный спрос. Благодарю президента Российской Федерации Владимира Путина, администрацию президента и правительство за оказанное нам доверие. Уверен, что вместе мы сможем обеспечить бесперебойное функционирование во всех сферах государственного управления», – подчеркнул Комиссаров.

В программах в 2023 году примут участие до 6 тыс. человек – управленцев всей вертикали власти и управления новых регионов. Программа построена на сочетании теории и практики и включают тематические и предметные треки. Среди них – коммуникационные мероприятия с представителями федеральных органов власти и регионов-шефов, тренинги на командообразование.

Спикерами на программе выступят председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий, заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова и другие. В рамках первого модуля слушатели познакомятся с системой управления проектной деятельностью в органах власти, подробнее узнают о нормотворческом процесса, государственных программах и национальных проектах.

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