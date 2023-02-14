Песков прокомментировал ситуацию со сбитыми над США объектами

Вашингтону предстоит разбираться с неопознанными объектами самостоятельно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поведение неопознанных шаров над США – пример разведки Китая и России.

«Что касается истории с шарами, которой сейчас, по своей или не по своей воле, живет вся Америка, наверное, вряд ли нужно здесь кого-то обвинять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден назвал ажиотаж вокруг сбитых над США и Канадой воздушных объектов отвлечением внимания от диверсий на «Северных потоках».

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