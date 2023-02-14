 

Глава Минобороны Германии заявил, что не ждет скорого окончания конфликта на Украине

14.02.2023, 13:22, Новости дня
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Глава Минобороны Германии Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине.

По его словам, в краткосрочной перспективе невозможно предсказать окончание украинского конфликта, поэтому важно не ослаблять усилий по оказанию помощи Киеву, передает ТАСС.

Более того, немецкий министр не исключил обострения ситуации и предостерег стран-коллег от постоянного «повышения ставок» в вопросе передачи Киеву оружия.

Кроме того, Писториус выразил солидарность с канцлером Олафом Шольцем в том, что «каждый шаг должен быть взвешен».

Ранее политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил газете Global Times, что российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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