Глава Минобороны Германии заявил, что не ждет скорого окончания конфликта на Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине.

По его словам, в краткосрочной перспективе невозможно предсказать окончание украинского конфликта, поэтому важно не ослаблять усилий по оказанию помощи Киеву, передает ТАСС.

Более того, немецкий министр не исключил обострения ситуации и предостерег стран-коллег от постоянного «повышения ставок» в вопросе передачи Киеву оружия.

Кроме того, Писториус выразил солидарность с канцлером Олафом Шольцем в том, что «каждый шаг должен быть взвешен».

Ранее политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил газете Global Times, что российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации.

—