Глава Минобороны Германии заявил, что не ждет скорого окончания конфликта на Украине
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Глава Минобороны Германии Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине.
По его словам, в краткосрочной перспективе невозможно предсказать окончание украинского конфликта, поэтому важно не ослаблять усилий по оказанию помощи Киеву, передает ТАСС.
Более того, немецкий министр не исключил обострения ситуации и предостерег стран-коллег от постоянного «повышения ставок» в вопросе передачи Киеву оружия.
Кроме того, Писториус выразил солидарность с канцлером Олафом Шольцем в том, что «каждый шаг должен быть взвешен».
Ранее политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил газете Global Times, что российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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