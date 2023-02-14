В России начали блокировать смартфоны Realme

Владельцы смартфона Realme 10 Pro+ в Китае обнаружили, что их телефоны перестали совершать и принимать звонки. Евгений Макаров, главный редактор Mobiltelefon, указал на проблему через Telegram-канал Bald от MT.

Сообщение, отображаемое на экране устройства, гласит: “В текущем регионе функции связи ограничены”. Покупатели Realme получили рекомендации от службы поддержки китайского вендора по решению проблемы. Официальный запуск смартфонов Realme 10 Pro + и Realme 10 Pro + в РФ состоялся в феврале 2012 года. Были и россияне, которые приобрели китайскую версию этого смартфона до официального старта российских продаж. Эта функция может быть доступна на всех 2023 моделях BBK (OPPO/Realme, OnePlus). Макаров отметил, что предварительная активация в Китае может быть выгодна.

Ранее об аналогичной проблеме рассказали владельцы телефонов OnePlus 11, также входящих в китайский технологический гигант BBK. Эти устройства не могли принимать и совершать звонки для россиян. Проблема затронула и жителей других стран.