МИД оценивает шансы России на строительство АЭС в Синопе в Турции

Российско-турецкие отношения имеют настолько мощный потенциал, что в будущем можно ожидать новых конкретных результатов. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, говоря о планах РФ построить атомную электростанцию в турецком городе Синоп.

Ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара обсуждает с Россией строительство еще одной атомной электростанции. Условия контракта для Синопа, расположенного на побережье Черного моря, могут отличаться от условий контракта для первой АЭС. “Работа такого огромного масштаба требует тщательной подготовки, скрупулезной оценки каждого аспекта строительства и создания благоприятных обстоятельств. Неудивительно, что два проекта схожего характера будут отличаться, хотя бы в силу географических особенностей их расположения, наличия соответствующей инфраструктуры и экономической структуры в субрегионах”, – сказал дипломат, комментируя шансы на строительство второй турецкой АЭС.

По его словам, это было сделано для того, чтобы удовлетворить ожидания заказчиков при соблюдении российских интересов. Было бы глупо пытаться сейчас определить сроки выполнения соглашений. Пилипсон сказал, что строительство АЭС можно назвать искусством. Оно является кульминацией совместных усилий квалифицированных и профессиональных людей, которые создают поистине уникальный объект. По словам дипломата, российско-турецкие отношения имеют такой большой потенциал, что Турции и РФ будет трудно добиться новых практических достижений в двусторонних отношениях.

Росатом ищет быстрое решение по турецкому проекту Sinop, заявил в ноябре генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Российское участие сейчас задействовано в строительстве атомной электростанции “Аккуюс”. Это первая атомная электростанция в Турции. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию четырех блоков станция будет производить около 35 миллиардов кВт/ч в год и обеспечивать до 10% потребностей Турции в электроэнергии. Это также первый ядерный проект, реализуемый по модели “строительство-владение-эксплуатация”. Стоимость проекта составляет около 20 миллиардов долларов. Он соответствует всем международным стандартам безопасности в атомной промышленности. Строительство первого энергоблока АЭС “Аккую” началось в апреле 2018 года. Второй был завершен в апреле 2020 года.