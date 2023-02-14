 

МИД России: Сербия строит свою газотранспортную систему

14.02.2023, 13:10, Разное
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Юрий Пилипсон (директор Четвертого европейского департамента МИД РФ) заявил, что Сербия развивает свою газотранспортную систему и сеть, исходя из своих приоритетов. В беседе с РИА Новости он пояснил о планах Белграда по газовому соединению с Северной Македонией.

“Мы признаем, что Сербия как суверенное государство развивает свою газотранспортную систему и энергетическую сеть в соответствии со своими приоритетами”, – он сказал, что мы относимся к сербской дружбе с уважением и работаем вместе с ней на благо наших взаимных интересов.

Дубравка Негре, министр энергетики Сербии, заявил, что страна планирует построить газопровод, соединяющий Северную Македонию и Сербию, за 80 миллионов евро. Рассматривается возможность строительства трубопровода с Албанией. По словам министра, такие меры позволят Сербии быть более независимой от российского газа.


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