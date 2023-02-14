 

Скандалы: Экс-чиновник предстанет перед судом за заказное убийство прокурора Югры

14.02.2023, 12:45, Разное
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Следствие в Ханты-Мансийском автономному округе завершило расследование в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Юрия Чекина

По версии СК, на счету бывшего чиновника Минфина Чекина, который скрывался от следствия около 20 лет, — целая серия из семи тяжких преступлений, в том числе мошенничество, склонение к совершению убийства, склонение к незаконному приобретению оружия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и другие деяния.

Следствие полагает, что в 1993 году, занимая должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу, Юрий Чекин украл у государственного строительного предприятия более 15 миллионов рублей. Когда прокурор Югры Юрий Бедерин заподозрил чиновника в мошенничестве, Чекин решил организовать его убийство.

В июле 2000 года прокурора застрелили в подъезде его дома тремя выстрелами из пистолета. Следствие полагает, что кроме прокурора Чекин заказал убийства еще двух человек — своих знакомых Руппеля и Израилова.

После убийства прокурора Бедерина Юрия Чекина объявили в международный розыск. Он скрывался от следствия более 20 лет. В 2021 году силовики узнали, что подозреваемый живет в добровольном заточении на съемной квартире в Ханты-Мансийске по паспорту СССР, не посещая общественных мест ради конспирации.

В октябре 2021 года Чекина задержали. В его доме нашли тайник в подоконнике, куда в случае необходимости мог поместиться взрослый человек.

В ходе следствия по делу Чекина проведено более 1000 следственных и процессуальных действий, сотни допросов и множество экспертиз. Объем уголовного дела составил 88 томов. Дело передано на рассмотрение в суд. Чекину грозит вплоть до пожизненного заключения.

Как отмечает «Коммерсант», обвиняемый не признал вину, а его защита намерена ходатайствовать перед судом о том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных.


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