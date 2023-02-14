 

“Рядом мать суррогатная”: Разыгравшая роды Орлова раскрыла все карты

14.02.2023, 12:43, Разное
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Беременность экс-солистки “Блестящих” стала для поклонников настоящей неожиданностью. Певица решилась на рождение ребенка в довольно позднем возрасте, как посчитали многие. Неудивительно, что вокруг Ольги Орловой сразу поползли слухи о том, что она водит народ за нос.

На ее станицах в соцсетях часто появлялись комментарии, в которых люди пытались уличить звезду “Дома-2” в том, что она носит накладной живот, а ребенка на самом деле вынашивает суррогатная мать. Артистка, как пишет Пятый канал, поправилась на 16 килограммов, наконец-то родила малышку и даже опубликовала снимок из больничной палаты. Но россияне от нее до сих пор не отстали, пристально следя за всеми деталями ее родительских будней.

Ольга Орлова продолжает получать сообщения, в которых народ обвиняет ее во лжи, а также в том, что она разыграла свои роды. Порцию таких посланий она опубликовала в своем микроблоге.

“А рядом мать суррогатная. Актриса погорелого театра. Зачем этот спектакль? И палату оборудовала в павильоне для съемок треша”, – пишут пользователи.

Ну, а после певица раскрыла все карты, заявив, что она сняла на видно свой живот и однажды обязательно покажет эти кадры недоверчивой публике.

“Чтобы те, кто много на себя взял, своим ядом поперхнулись”, – написала в своем боге Ольга Орлова.


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