 

Германия объявила о поставке Украине двух батарей системы ПВО IRIS-T

14.02.2023, 12:25, Новости дня
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Киевский режим в скором времени получит два комплекта системы противовоздушной обороны IRIS-T, сообщил глава немецкого военного ведомства Борис Писториус.

Киеву поставят эти средства ПВО в течение следующих месяцев, это зависит от оборонной индустрии, сообщил Писториус, передает РИА «Новости».

Одна батарея IRIS-T SLM, поставляемая Германией Украине, состоит из трех пусковых установок на грузовиках, несущих по восемь ракет (с дальностью стрельбы 40 км или 25 миль), и отдельной командной машины, которая может быть расположена на расстоянии до 20 км. Командная машина объединяет несколько источников радиолокационного излучения и способна одновременно запускать и отслеживать все 24 ракеты. IRIS-T SLM может противостоять ракетам класса «земля-воздух» и крылатым ракетам, включая низколетящие, скрытные ракеты, такие как «Калибр».

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поставки натовских стран оружия Киеву превышают возможности их оперативного производства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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