НАК заявил о попытках Киева радикализировать молодежь в России

Украинская сторона пытается развернуть пропагандистскую кампанию по радикализации российских граждан, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

Так, киевский режим пытается вовлечь молодежь в террористическую и экстремистскую деятельность, заявили в НАК, передает РИА «Новости».

В комитете подчеркнули, что меры противодействия угрозе терроризма должны исключать формальный и шаблонный подход, повышать компетентность руководителей и других должностных лиц, задействованных в антитеррористических мероприятиях.

В конце января глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов признал, что в РФ действуют агенты, которые занимаются террористической деятельностью.

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