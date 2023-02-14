Актер Щербаков сообщил, что выписался из больницы

Советского и российского актера Бориса Щербакова выписали из больницы, об этом сообщил сам артист во вторник.

«Выписали сегодня (14 февраля – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил Щербаков в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что чувствует себя хорошо.

В начале февраля сын актера Василий сообщил, что его отца госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на ОРВИ.

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