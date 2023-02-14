Путин: РФ высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс Сербии
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Россия высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс Сербии в сложных международных обстоятельствах, говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина сербскому президенту Александару Вучичу, направленной ко Дню государственности Сербии.
Как сообщила пресс-служба сербского лидера, телеграмму Вучичу передал посол РФ в Сербии Александр Борцан-Харченко, передает ТАСС.
«Сербия – значимый и надежный партнер России. Мы высоко ценим сбалансированный внешнеполитический курс, который Белград проводит в актуальных сложных международных обстоятельствах. Поддерживаем ваши усилия, направленные на защиту территориальной целостности страны и решение косовского вопроса», – говорится телеграмме.
Ранее российский посол Александр Боцан-Харченко заявил, что отказ Сербии во главе с президентом Александром Вучичем поддержать санкции Запада против РФ является «героическим поведением».
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