Мнение: Мы из Чертаново!

Как-то невзначай, но всё более уверенно всплывает тема инопланетного присутствия на Земле. Из темы для фриков она постепенно перемещается в официальные сводки, и сегодня не совсем понятно — перейдет ли она из разряда маргинальных в реальную плоскость, которая, напротив, сделает отрицание инопланетян маргинальной точкой зрения, как сомнения в официальной версии убийства Кеннеди, отчет о причинах теракта 911 или взрывов домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске.

Сами инопланетяне, кстати, в этой конструкции совершенно не требуются. В конце концов, террористов, атаковавших Башни, нам не представили по причине их испарения, людей, взрывавших дома в России, мы тоже, в общем-то, не наблюдали. По схожей схеме, кстати, развивается история с Крымским мостом — вроде бы кого-то там взяли, но где они и что с ними — кто его знает. Хотя до сих пор в ходу есть и параллельная версия о подрыве моста с помощью беспилотного морского аппарата.

В чем смысл инопланетного присутствия, введенного в информационный, а затем неизбежно и политический оборот? В том, что по умолчанию цивилизация, способная на дальние космические перелеты, технологически более продвинута, чем земная, а потому представляет из себя угрозу, которую невозможно парировать. Защищаться можно, победить — нет. Значит, придется с ними договариваться и выполнять условия.

В этой конструкции ключевую роль будут играть посредники — те земные структуры, с которыми инопланетяне выйдут на связь и через которых будут передавать свои пожелания и требования. Структуры, монопольно владеющие темой инопланетного присутствия. И так как США — это единственная сверхдержава, то логично, что чужой разум выберет именно американцев для связи с нашей цивилизацией.

Я не беру слово «инопланетяне» в кавычки, но нужно понимать, что при подобной постановке вопроса они на самом деле совершенно не важны. Есть ли они или их нет — но будут посреднические структуры, которые будут излагать их точку зрения и их требования. Для того, чтобы доказать существование инопланетян и их возможности, всегда можно создать карнавальную историю, в которой несогласных жителей Земли показательно испепелят в какой-нибудь очень небольшой локации, после чего посредники будут продвигать идею отказа от сопротивления (на данном этапе) и выполнения всех требований чужого разума.

Разные эксперты, мыслители и политики в таком случае начнут продвигать нехитрую мысль о том, что человечество должно выжить, даже если лишится части своей свободы. Всё тот же старый добрый принцип обмена свободы на безопасность, который продвигался во время «пандемии», и который, кстати, неплохо сработал в развитых странах. Ну, будут вместо вируса инопланетяне, какая вам, в сущности, разница, кого и чего бояться? Вирус, кстати, вы тоже не видели.

По сути, в таком формате инопланетное присутствие становится механизмом управления, и весь вопрос лишь в том, куда именно этот механизм будет управлять и направлять. Ну, а кто именно будет иметь право интерпретировать и излагать точку зрения чужого разума, понятно — посредники. Причем наверняка США торжественно передадут право посреднической миссии какой-нибудь ООНовской структуре, которая будет выражать волю объединенного человечества, и уже от ее имени на наднациональном уровне будут приниматься решения, обязательные к исполнению.

Повторюсь — в этой истории наличие самих инопланетян потребуется только в самом начале, затем все управление перестанет в них нуждаться, они станут просто неким идейным обоснованием отдаваемым распоряжениям и принимаемым решениям.

Конечно, история будет развиваться в более сложном сценарии, неизбежно будут эксцессы и сбои, которые придется урегулировать в рабочем порядке. При этом у людей и структур, продвигающих идею инопланетного вмешательства, всегда есть возможность изменений и редактирования отдаваемых распоряжений — это мы такие умные, нам удалось убедить братьев по разуму изменить их решение, слава нам. В конце концов, если что-то пойдет совсем не так, всю эту историю очень легко можно свернуть сообщением о том, что «они улетели».

В любом случае, текущие сообщения о том, что американские военные не понимают природу сбитых ими объектов, могут говорить о том, что сценарий инопланетного вторжения как минимум существует. Как именно он будет преподнесен, когда именно это произойдет и что именно от имени вторгшихся инопланетян будет требоваться и выдвигаться — это пока всё крайне неопределенная история. Но сами инопланетяне в ней — только некая отправная точка, за которой будет скрываться всё та же попытка переформатирования нынешнего мирового пространства в нечто иное. В ту же самую новую нормальность, к которой нас упорно вели буквально недавно, но как-то не срослось. С вирусами не получилось — значит, попробуем с инопланетянами. Изобрести можно миллион разных сюжетов, но цель всё равно остается той же — контроль и переформатирование.

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