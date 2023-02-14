 

Три самые частые ошибки при зарядке смартфонов совершили россияне

14.02.2023, 11:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Три вредные привычки могут привести к быстрой деградации батареи в смартфонах. Об этом информирует Gizchina.

Журналисты предупредили, что хотя легко попасть в ловушку ежедневной зарядки своего устройства, это может негативно сказаться на сроке службы батареи и производительности. Первой ошибкой Gizchinas стала зарядка телефона в сумке. Это может привести к повреждению и перегреву аккумулятора. Во время зарядки телефона авторы посоветовали снимать чехол.

Второй проблемой для смартфонов является использование быстрой зарядки каждый день. Важно не использовать смартфон с зарядным устройством мощностью 40 ватт и более каждый день. В компании Gizchina заявили, что это может привести к повреждению аккумулятора в течение первого года. Они рекомендуют чередовать зарядку смартфона с более быстрым зарядным устройством, особенно если он остается без присмотра на ночь.

Третья греховная привычка – разряжать батарею ниже 5%. Это самая опасная привычка. Когда заряд батареи опускается ниже 10-15%, это создает слишком большую нагрузку на аккумулятор. Журналисты отметили, что если вы будете делать это каждый день, деградация батареи будет более серьезной, чем обычно. Они посоветовали, что лучше всего заряжать телефон при уровне заряда 15-20% и не ниже.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11.22 / На некоторых дорожных участках Москвы обособят трамвайные пути

30.12.20 / Добровольческий отряд Родиона Раскольникова помог закрыть дыру в бюджете Пенсионного фонда в 2 млрд рублей

24.01.23 / Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон, Джейсон Момоа и другие голливудские звезды на кинофестивале Sundance

08.06.22 / Мнение: Почему корпорации прибыльны, а плановая экономика убыточна

11.08.22 / Единый пешеходный маршрут начали создавать в Щукинском парке и Всехсвятской роще

23.10.22 / Мнение: «Сад» против «джунглей», кто финансирует зелёных вандалов и падение разведки нефти и газа

23.05.22 / Мнение: Отношение россиян к СВО, будущее без нацизма и Стивен Кинг вместо Пушкина

26.06.21 / Замораживаем в морозилке витамины для кожи: простые рецепты кубиков льда с подручными продуктами

12.03.22 / Что думаете? – Личное мнение

17.01.22 / Что было под кроватью молодой вдовы? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика