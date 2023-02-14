Три самые частые ошибки при зарядке смартфонов совершили россияне

Три вредные привычки могут привести к быстрой деградации батареи в смартфонах. Об этом информирует Gizchina.

Журналисты предупредили, что хотя легко попасть в ловушку ежедневной зарядки своего устройства, это может негативно сказаться на сроке службы батареи и производительности. Первой ошибкой Gizchinas стала зарядка телефона в сумке. Это может привести к повреждению и перегреву аккумулятора. Во время зарядки телефона авторы посоветовали снимать чехол.

Второй проблемой для смартфонов является использование быстрой зарядки каждый день. Важно не использовать смартфон с зарядным устройством мощностью 40 ватт и более каждый день. В компании Gizchina заявили, что это может привести к повреждению аккумулятора в течение первого года. Они рекомендуют чередовать зарядку смартфона с более быстрым зарядным устройством, особенно если он остается без присмотра на ночь.

Третья греховная привычка – разряжать батарею ниже 5%. Это самая опасная привычка. Когда заряд батареи опускается ниже 10-15%, это создает слишком большую нагрузку на аккумулятор. Журналисты отметили, что если вы будете делать это каждый день, деградация батареи будет более серьезной, чем обычно. Они посоветовали, что лучше всего заряжать телефон при уровне заряда 15-20% и не ниже.