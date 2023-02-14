 

Эксперт считает, что Россию нельзя вытеснить с международного энергетического рынка

14.02.2023, 11:49, Разное
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По мнению Марселя Салихова (президента Института энергетики и финансов, директора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ), исключить Россию с мирового энергетического рынка невозможно. Это невозможно сделать ни в течение года, ни в течение двух лет, ни в долгосрочной перспективе.

“Выгнать Россию с мирового энергетического рынка невозможно”, – он сказал, что ни за год, ни за два года, ни в долгосрочной перспективе.

Эксперт сказал: “Напомним, что в 2021 году наша страна обеспечила примерно 17% мировой торговли нефтью и 25% мировой торговли природным газом. Кроме того, РФ занимает третье место в мире по углю”.

По его словам, этих цифр достаточно, чтобы считать их значительными. Он заявил: “Да, в этой сфере есть и другие игроки, но ни одна другая нефтяная или газовая держава не может заменить такие объемы”. Эксперт сказал, что в долгосрочной перспективе доля РФ на мировых рынках может снизиться, поскольку “поставки на другие рынки требуют более дорогостоящей логистики”.


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