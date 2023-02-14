 

Министерство иностранных дел объясняет, как создание Турцией газового хаба повлияет на рынки

14.02.2023, 11:49, Разное
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По мнению Юрия Пилипсона (директор Четвертого европейского департамента МИД РФ, РИА Новости), газовый хаб в Турции оказал бы стабилизирующее воздействие на мировые рынки и защитил бы интересы потребителей и поставщиков.

Президенты Турции и РФ поручили друг другу сосредоточиться на создании турецкого газового хаба. Через этот хаб можно было бы транспортировать газ из пострадавших “Северных потоков”. Александр Новак (заместитель председателя правительства РФ) заявил, что речь идет не только о создании торговой площадки для Турции, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок на юг. Он сказал, что другие страны также могут принять участие в проекте: Азербайджан, Катар, Алжир и Катар поставляют газ в Европу через южное направление.

В интервью РИА Новости он заявил, что реализация плана Владимира Путина по созданию турецкого газораспределительного центра “не только защитит интересы потребителей и поставщиков, но и стабилизирует международные энергетические рынки”.


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