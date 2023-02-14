Диверсия Байдена или выдумка Херша?

США взорвали газопроводы «Северный поток», утверждает легендарный американский журналист Сеймур Херш. Не все с этим согласны, но скандал нешуточный.

Серия взрывов, разрушившая трубопроводы «Северный поток — 1» (СП-1) и «-2» (СП-2) в Балтийском море в сентябре прошлого года была организована и осуществлена спецслужбами США на основании решения президента Джо Байдена при участии ВМФ Норвегии. Такая версия излагается в подробном журналистском расследовании, опубликованном легендарным американским журналистом-расследователем, лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем на интернет-платформе Sabstack. Статья рассказывает о целях, планировании и ходе операции.

ЦРУ, Госдепартамент и, естественно, Белый дом решительно отвергли версию Херша как «абсолютную ложь и полный вымысел». В том же смысле немедленно выступило министерство иностранных дел Норвегии.

Сеймур Херш. Фото: Zuma TASS

Газопроводы поставляют природный газ в континентальную Европу и проходят из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Проектом управляет швейцарская компания, основным акционером которой является «Газпром». Строительство СП-2 стоило $15 млрд и было завершено в 2021 году, но на момент взрывов он не был введен в эксплуатацию по политическим причинам. Проект должен был удвоить поставки газа, что «привязало бы Европу к российскому газу на десятилетия», — пишет Херш.

По версии Херша, операция по подрыву «Северного потока» (и тем самым пресечению «политических и территориальных амбиций» Москвы) разрабатывалась специальной группой представителей Объединенного комитета начальников штабов, ЦРУ, Госдепа и казначейства, собранной советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в декабре 2021 года по приказу президента Джозефа Байдена. В группу входили госсекретарь Энтони Блинкен, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и руководитель ЦРУ Уильям Бернс.

Уже на этом первом этапе стало ясно, утверждает Херш со ссылкой на источник, «непосредственно знакомый с процессом», что от группы ожидалась разработка рекомендации не очередных санкций и валютных ограничений, а «кинетических действий, которые невозможно отменить», при этом Салливан «выполнял пожелания президента».

В начале февраля операция была переведена из секретных в сверхсекретные, которые позволяют обойти информирование Конгресса.

После нескольких недель обсуждений был выработан план операции, который отводил подозрения от США. В соответствии с планом взрывчатка была тайно заложена водолазами ВМС США при содействии норвежской секретной службы и ВМФ в июне прошлого года во время учений НАТО BALTOPS 22. Активация была произведена еще через три месяца (26 сентября) с помощью гидролокационного буя, сброшенного самолетом наблюдения Норвегии.

Взрыв нанес трубопроводам огромный ущерб, были разрушены три из четырех линий. Поставки газа из РФ в Европу по «Северному потоку» прекратились. Поставки газа из Норвегии в ЕС и Великобританию в декабре прошлого года резко увеличились и достигли исторического максимума (Норвегия опередила Россию).

Газопровод в Любмине. Германия. Фото: dpa/picture-alliance

Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы были повреждены преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за это. РФ обвиняла в причастности к атаке на трубопроводы Великобританию, не приводя, впрочем, доказательств; Лондон отверг эти обвинения. Россию и саму, и так же бездоказательно, называли в качестве вероятного виновника взрывов. В декабре 2022 года газета «Вашингтон пост» со ссылкой на многочисленных дипломатов и сотрудников разведки девяти западных стран сказала об отсутствии убедительных доказательств того, что за взрывами стоит Россия. Недавно газета «Таймс» уточнила, что немецкие следователи продолжают работать с версией о том, как некое западное государство осуществило взрыв, чтобы обвинить в нем Россию.

Россия не раз призывала к международному расследованию взрывов. В субботу, ссылаясь на публикацию Херша, официальный представитель МИД РФ призвал НАТО провести экстренный саммит из-за взрывов на «Северном потоке». Агентство «Рейтер» уточняет, что не получило ответа на запрос о заседании.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде (слева), премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и министр обороны Швеции Петер Хультквист проводят пресс-конференцию по поводу утечки газа в Балтийское море из «Северного потока» в Стокгольме, Швеция. Фото: AP / TASS

Сеймур Херш — бывший репортер «Ассошиэйтед Пресс» и «Нью-Йорк Таймс», автор журнала New Yorker. Он лауреат множества наград и премий, автор нескольких книг. Когда-то его называли «великим» журналистом-расследователем. Публикация его разоблачения массового убийства американскими войсками жителей вьетнамской деревни Май Лай «помогла прекратить войну во Вьетнаме», оценивало его роль агентство «Рейтер». Книга Херша была удостоена Пулитцеровской премии 1970 года. Он прославился репортажами об Уотергейтском скандале президента Ричарда Никсона и о жестоком обращении американских солдат с заключенными в багдадской тюрьме Абу-Грейб во время оккупации США Ирака.

Его работы последнего десятилетия (в частности, расследование операции по уничтожению Усамы бен Ладена или использования отравляющего газа против гражданского населения в Сирии и другие) вызвали много споров. Твиттер сравнивает заголовки в журнале «Шпигель» разных лет: «…Сеймур Херш… легендарный американский журналист-расследователь…» (16 февраля 2016 года) и «Спорный американский журналист Сеймур Херш…» (9 февраля 2023 года).

«Рейтер» и «Блумбер» опубликовали краткие сообщения о сути нового расследования Херша, равно как и ряд других СМИ, например, «Скай Ньюс», «Таймс» или «Ньюсвик», ряд немецких изданий, но ряд крупных медиаресурсов хранят молчание. Многие в сети отреагировали, что, мол, «кое-кто начитался Тома Клэнси», однако «народная» журналистика блогеров детально обсуждает расследование и фактически начала сбор доказательств как «за», так и «против» версии Херша, которая, как обращают внимание многие, пока опирается на единственный анонимный источник, «непосредственно знакомый с оперативным планированием» «заговора» в Белом доме.

Вполне вероятно, что с учетом прозвучавших обвинений в адрес действующего президента развитие расследования истории «Северного потока» станет важной частью избирательной кампании по выборам президента США, которая уже началась.

Евгения Диллендорф,

соб. корр. «Новой газеты» в Великобритании

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