 

Мнение: Взрывы газопроводов и Сеймур Херш

14.02.2023, 11:40, Разное
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В расследовании, опубликованной на платформе Substack, выдвинута версия о причастности США и лично президента Джо Байдена при участии ВМФ Норвегии ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Авто расследования Сеймур Херш — бывший репортер «Ассошиэйтед Пресс» и «Нью-Йорк Таймс», автор журнала New Yorker, лауреат множества наград и премий, автор нескольких книг.

Аагентство «Рейтер» в свое время писало, что публикация его разоблачения массового убийства американскими войсками жителей вьетнамской деревни Май Лай «помогла прекратить войну во Вьетнаме».

Херш был удостоен Пулитцеровской премии 1970 года.

А еще он прославился репортажами об Уотергейтском скандале президента Ричарда Никсона и о жестоком обращении американских солдат с заключенными в багдадской тюрьме Абу-Грейб во время оккупации США Ирака.

В  публикации о подрывах газопроводов мне, конечно, интересно содержание расследования. Возможно, что именно так все было, что именно Байден отдал приказ на проведение операции по подрыву газопроводов. Хотя не исключаю и версию, что Сеймура Херша использовали в темную,  слив хорошо подготовленную дезу для дискредитации Байдена в рамках уже развернувшихся в США президентских выборов 2024 года.

Но куда больше мне интересна реакция общества и властей США. Никому в голову не приходит упрекать Сеймура Херша, что его завербовало ФСБ, или что его «купил Путин». Властям не пришло в голову возбудить в отношении Сеймура Херша уголовное дела. За разглашение гостайны или дискредитацию спецслужб США.

В России, если кто-нибудь вздумает опубликовать аналогичное расследование, уже через несколько часов после публикации окажется в Лефортово с обвинением по целому букеты статей УК РФ. Или я не прав?

На снимке: Сеймур Херш, фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин


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